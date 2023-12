Združenje: Predlogi glede omejevanja rabe plina v gospodinjstvih vsebinsko in ustavno sporni

Ljubljana, 8. decembra - Določila predloga novega energetskega zakona glede prepovedi vgradnje plinskih kotlov v novih stanovanjskih stavbah in postopne odprave koncesij za distribucijo zemeljskega plina so vsebinsko in ustavno sporna, menijo v Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina. Naslanjajo se tudi na pravno mnenje in javnomnenjsko anketo.