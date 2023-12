Združenje: Predlog energetskega zakona brez posluha za končne porabnike

Ljubljana, 18. decembra - Določila predloga novega energetskega zakona ne upoštevajo trenutnega stanja v Sloveniji in so brez posluha za končne porabnike oziroma potrošnike, so ocenili v Gospodarskem interesnem združenju za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP). Plin so izpostavili kot stabilno in cenovno sprejemljivo rešitev v energetskem prehodu.