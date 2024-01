Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti zakonske omejitve delovanja vard

Ljubljana, 11. januarja - Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti dopolnjenih zakonov o nadzoru državne meje ter o varstvu javnega reda in miru v delih, ki omejujejo delovanje paravojaških enot oziroma t. i. vard. Pobudniki ustavne presoje so namreč omenjenima zakonoma očitali neskladnost z ustavnim načelom zakonitosti in ustavno pravico do splošne svobode ravnanja.