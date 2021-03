Štajerska in Slovenska varda ter Društvo Hervardi vložili pobudo za oceno ustavnosti omejitve delovanja vard

Ljubljana, 11. marca - Štajerska in Slovenska varda ter Društvo Hervardi in trije posamezniki so v sredo na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti v zvezi z lani sprejetima zakonoma, ki omejujeta delovanje paravojaških enot oziroma t. i. vard. Prepričani so namreč, da gre za diskriminacijo.