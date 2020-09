Predlogoma za zakonsko omejitev delovanja t. i. vard podpora matičnega odbora

Ljubljana, 2. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je v drugi obravnavi potrdil dopolnitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne meje. Predlagatelji, poslanci iz opozicijskih SD, LMŠ in SAB, želijo z njima omejiti delovanje paravojaških enot oziroma t. i. vard.