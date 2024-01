Sodni svet odloča o vložitvi zahteve za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač

Ljubljana, 11. januarja - Sodni svet danes odloča, ali naj na ustavno sodišče vloži zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač. Ugotavljajo, ali je prišlo do neupoštevanja ustavne odločbe, in bo v primeru ugotovitve izpostavil odgovornost zakonodajne in izvršne oblasti, je v sredo za STA napovedal predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat.