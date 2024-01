Umetniki za bojkot nemških kulturnih ustanov zaradi odnosa Nemčije do vojne v Gazi

Berlin, 12. januarja - Več kot 500 umetnikov, filmskih ustvarjalcev, pisateljev in kulturnih delavcev iz različnih držav je izrazilo nasprotovanje odnosu Nemčije do vojne v Gazi ter pozvalo ustvarjalce, naj prekinejo sodelovanje z nemškimi organizacijami, ki "nadzirajo politiko svojih umetnikov", zlasti tistih, ki so izrazili podporo Palestini.