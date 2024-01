Na Hrvaškem med 13 obtoženimi zaradi preprodaje droge in orožja tudi trije Slovenci

Zagreb, 11. januarja - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti 13 državljanom Hrvaške, Slovenije, Srbije in BiH zaradi suma tihotapljenja in preprodaje različnih vrst mamil v vrednosti več kot tri milijone evrov. Skupina, v kateri so trije Slovenci, je poleg droge tihotapila tudi orožje in eksploziv.