Državljana Slovenije in BiH na Hrvaškem ujeli med poskusom tihotapljenja droge

Sisak, 3. januarja - Hrvaška mejna policija je ob koncu minulega leta na meji z Bosno in Hercegovino pridržala 32-letna državljana Slovenije in BiH zaradi poskusa tihotapljenja droge, so v torek sporočili iz sisaško-moslavške policijske uprave. Na Hrvaško sta poskušala pretihotapiti 797 gramov droge MDMA, za katero sta med mejnim nadzorom trdila, da je čaj.