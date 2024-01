Na Hrvaškem med obtoženci zaradi tihotapljenja 16 ton tobaka tudi Slovenec

Osijek, 10. januarja - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti 17 hrvaškim in enemu slovenskemu državljanu zaradi suma tihotapljenja in preprodaje skoraj 16 ton tobaka. Državo naj bi s tem oškodovali za najmanj 1,8 milijona evrov, so danes sporočili iz Uskoka. Nekateri od njih so preprodajali tudi marihuano.