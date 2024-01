Z avtovlakom bo vozil tudi vagon v barvah EPK

Nova Gorica, 11. januarja - Slovenske železnice so v sodelovanju javnim zavodom GO! 2025 prenovile vagon, ki bo v prihodnje na poteh po Sloveniji opozarjal na bližajočo se Evropsko prestolnico kulture (EPK) v Novi Gorici. Vagon v barvi reke Soče in z zanimivim dizajnom bo začel voziti v kratkem, predvsem pa ga bo opaziti na Bohinjski progi med Novo Gorico in Jesenicami.