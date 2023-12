Javni zavod GO! 2025 bo kot vršilka dolžnosti vodila Mija Lorbek

Nova Gorica, 15. decembra - Na današnji izredni seji so mestni svetniki v Novi Gorici razrešili dosedanjega direktorja javnega zavoda GO! 2025, ki je zadolžen za dogajanje ob Evropski prestolnici kulture (EPK), ter za vršilko dolžnosti do izbire novega izvolili Mijo Lorbek. Do imenovanja v.d. direktorice je prišlo potem, ko je dosedanji direktor Gorazd Božič odstopil.