Konec leta bo zaživela nova spletna stran EPK

Gorica, 18. decembra - Nova spletna stran Evropske prestolnice kulture (EPK) Brezžično brezmejno bo zaživelo 28. decembra. Prihodnje leto jo bodo dodatno obogatili z novimi vsebinami iz Nove Gorice, Gorice in širše. Brezžično brezmejno je več kot spletna stran, je napredna digitalna platforma in je namenjen združevanju kulturne in turistične ponudbe v čezmejnem območju.