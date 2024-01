Vlada in sindikati podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo

Ljubljana, 10. januarja - Vlada in del sindikatov javnega sektorja so danes podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali pred božičnimi prazniki. Ostali sindikati lahko to storijo še do konca meseca. Pričakovati je, da bo za uveljavitev dogovora podpisov na sindikalni strani dovolj.