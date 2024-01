Pregled - šport, 9. 1. (torek)

DUBROVNIK - Vaterpolisti Slovenije so na evropskem prvenstvu v Dubrovniku v skupini D izgubili tudi tretjo tekmo. Nizozemska jih je premagala kar s 23:7 (7:2, 4:1, 8:3, 4:1). V nadaljevanju Slovenija ostaja v Dubrovniku, kjer bo tekmovala v skupini, ki se bori za mesta med 13. in 16. V četrtek ob 20.15 bo tekmec Malta.

LJUBLJANA - Slovenska moška teniška reprezentanca bo februarja v play-offu svetovne skupine II Davisovega pokala igrala s Kitajsko. V Guangzhou bo kapetan Grega Žemlja odpeljal Blaža Rolo, Bora Artnaka, Sebastiana Dominka in Matica Križnika, so sporočili s slovenske zveze Tenis Slovenija.

VILNIUS - Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli nov poraz v evropskem pokalu. V štirinajstem nastopu v tej sezoni so morali v Vilniusu priznati premoč ekipi Wolves, ki je slavila z 91:89 (27:23, 46:44, 66:65).

BOLZANO - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 38. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s Pustertalom s 3:6 (2:1, 1:4, 0:1).

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi 4. kroga drugega dela državnega prvenstva v Celju premagali Sij Acroni Jesenice s 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) in so zdaj na lestvici drugi. V prvi tekmi tega kroga je že decembra SŽ Olimpija premagala Triglav z 8:1.

LJUBLJANA - Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na državnem prvenstvu v bowlingu v Ljubljani osvojila naslov državne podprvakinje v konkurenci mešanih ekip. Na DP, ki je potekal prva dva vikenda v tem letu, je zmagala ekipa Feniks 2, v kateri so bili Eva Krafogel, Maja Debenec, Tomo Gaber Pinterič in Rok Fujs.

MURSKA SOBOTA - Vladimir Kokol je novi trener nogometašic Mure None, je klub potrdil na družbenih omrežjih. Na klopi desetkratnih slovenskih prvakinj, branilkah naslova in vodilni ekipi prvenstva, je zamenjal Bojana Jančarja. Kokol je doslej vodil ekipo do 15 let.

MAR DEL PLATA - Slovenska jadralka Lin Pletikos, ki je kvalifikacije svetovnega prvenstva v razredu ilca 6 v argentinski Mar del Plati končala v srebrni skupini, je prva dva finalna plova oba končala na 24. mestu. To je dovolj za trenutno 15. mesto v skupini ter 66. skupno, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

RIJAD - Na vzdržljivostnem reliju Dakar v Savdski Arabiji so dirkači danes opravili četrto etapo od Al Salamije do Al Hofufa. Po 631 je med motociklisti slavil Čilenec Jose Ignacio Cornejo (Honda), slovenski dirkač Toni Mulec (KTM) je končal na 17. mestu s 16:15 minute zaostanka. Drugi slovenski udeleženec dirke Simon Marčič, ki po težavah v drugi etapi, ko ni prišel do cilja, vozi le še na posamičnih etapah, ne more pa več loviti skupne uvrstitve, je bil danes 52.