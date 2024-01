Pregled - svet, 9. 1. (torek)

TEL AVIV/RIJAD - Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se mudi na turneji po Bližnjem vzhodu, je dejal, da ima Izrael priložnost za nadaljnje povezovanje s svojimi arabskimi sosedami, vendar bo moral sprva prebroditi to izjemno zahtevno obdobje. Ob tem je ponovil, da mora Izrael sprejeti vse ukrepe, da se izogne civilnim žrtvam v Gazi, in pozval k dobavi pomoči v enklavo. Ameriški zunanji minister se je v Izraelu sestal s predsednikom Jicakom Hercogom, premierjem Benjaminom Netanjahujem in zunanjim ministrom Izraelom Kacem. Pred tem se je Blinken v ponedeljek mudil v Savdski Arabiji, kjer je dejal, da obstaja jasen interes za normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo.

TEL AVIV/GAZA/DOHA - Izrael nadaljuje napada na območje Gaze. Na območju Han Junisa je izraelska vojska po lastnih navedbah "eliminirala 40 teroristov" ter odkrila orožje in tunele, ki jih je uporabljalo islamistično gibanja Hamas. Število smrtnih žrtev v Gazi je medtem naraslo na 23.210, od tega je 126 ljudi umrlo v zadnjem dnevu.

BANJALUKA - Republika Srbska je znova obeležila dan te entitete BiH, ki ga je ustavno sodišče BiH razglasilo za neustavnega. Predsednik Milorad Dodik je na paradi napovedal, da bodo dan slavili še naprej, saj da jim nihče ne more odvzeti te pravice, čeprav sta ga obsodili tako EU kot ZDA.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega premierja izbral priljubljenega dosedanjega ministra za šolstvo Gabriela Attala. S 34 leti je postal najmlajši predsednik francoske vlade doslej. Nasledil bo Elisabeth Borne, ki je odstopila v ponedeljek. Svoje imenovanje je novi premier označil za simbol drznosti.

PARIZ - Lansko leto je bilo najtoplejše v zgodovini meritev, saj je dvig temperature zemeljskega površja skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija, je sporočila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Povprečna temperatura na svetu je bila lani 14,98 stopinje Celzija, kar je za 0,17 stopinje več od prejšnjega najbolj vročega leta 2016. V Evropi je bilo leto 2023 drugo najtoplejše v zgodovini, saj je bilo za 0,17 stopinje Celzija hladnejše od leta 2020. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da je lansko leto zgolj predogled "katastrofalne prihodnosti, ki nas čaka, če ne ukrepamo zdaj".

WASHINGTON - Zvezne prizivne sodnice v Washingtonu so bile skeptične do trditev odvetnikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je imel njihov klient kot predsednik absolutno imuniteto pred kazenskim pregonom za karkoli je ali bi lahko storil. Zaslišanja se je udeležil tudi Trump, ki se je pritožil na odločitev zvezne sodnice Tanye Chutkan, ki je decembra zavrnila njegovo sklicevanje na imuniteto v primeru zvezne obtožnice zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020 in spodbujanja k napadu na zvezni kongres.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je sprejel nekdanjega notranjega ministra Mariusza Kaminskega in bivšega državnega sekretarja Macieja Wasika, ki sta bila zaradi zlorabe položaja obsojena na dve leti zapora. Predsednik se je z njima srečal ravno, ko ju je policija iskala, da bi ju odvedla v zapor. Premier Donald Tusk je Dudo zato obtožil, da ovira zaprtje politikov. Policija je kasneje oba politika nekdanje vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) uspela pridržati.

MOSKVA - Ruska vojska bo naredila vse, da bi nevarnost najprej zmanjšala in nato popolnoma odpravila, so glede ukrajinskega obstreljevanja Belgoroda sporočili iz Kremlja. Rusko mesto Belgorod, ki je od ukrajinske meje oddaljeno okrog 30 kilometrov, je v zadnjih tednih pogosto tarča napadov ukrajinskih sil. Ukrajinsko vojsko je obtožil, da z orožjem, ki so ji ga dobavile evropske države, strelja na civilno prebivalstvo ruskega mesta s približno 340.000 prebivalci.

TEHERAN - Dvojna državljanka Nemčije in Irana Nahid Taghavi je bila iz zdravstvenih razlogov začasno izpuščena iz zapora v Teheranu, je sporočila njena hčerka. Kot je pojasnila, pa pogoji izpustitve 60-letne obsojenke določajo, da se ne sme od doma oddaljiti več kot tisoč metrov. Taghavi so oktobra 2020 aretirali na njenem stanovanju v iranski prestolnici, leto pozneje pa so jo obsodili na deset let in osem mesecev zapora. Je del skupine obsojencev z zahodnimi potnimi listi, ki so jih po trditvah tujih nevladnih skupin iranske oblasti zajele z namenom izsiljevanja koncesij. Obsojena je bila na podlagi obtožnice v zvezi z državno varnostjo.

THIMPHU - Stranka nekdanjega butanskega premierja Tsheringa Tobgaya je sodeč po začasnih izidih volitev prepričljivo slavila in bo v naslednjem sklicu parlamenta imela skoraj dvotretjinsko večino. Ljudska demokratska stranka (PDP) je na splošnih volitvah osvojila 30 poslanskih sedežev, medtem ko se stranki BTP obeta preostalih 17 mest v parlamentu.

PEKING/TAIPEI - Kitajska je uspešno izstrelila satelit, kar je sprožilo alarm na Tajvanu. Prebivalci otoka so na svoje mobilne telefone prejeli opozorilna sporočila, vendar je premier Joseph Wu pojasnil, da ni šlo za nevarnost napada, temveč zgolj opozorilo pred morebitnimi padajočimi ostanki nosilne rakete.

TOKIO - Število smrtnih žrtev potresa, ki je 1. januarja stresel osrednji del Japonske, se je povzpelo na 202, so sporočile oblasti v najhuje prizadeti regiji Ishikawa. 102 človeka še vedno pogrešajo. Japonski premier Fumio Kishida je na sestanku vlade ministrom naročil, naj nadaljujejo reševanje prizadetih ter pozval k umiku prebivalcev v regije, ki jih ni prizadel potres.

SEUL - Južnokorejski parlament je oglasno sprejel zakon, ki prepoveduje vzrejo, zakol in prodajo psov za meso. Gre za tradicionalno prakso, ki že dolga leta povzroča delitve v azijski državi. Nova zakonodaja bo začela veljati po triletnem prehodnem obdobju in ko jo bo dokončno potrdil predsednik Yoon Suk-yeol.

SEATTLE - Strokovnjaki ameriških letalskih družb United Airlines in Alaska Airlines so na več prizemljenih letalih Boeing 737 Max 9 po nedavnem incidentu v ZDA ob pregledu odkrili razrahljane vijake in druge dele, sta v ponedeljek sporočili družbi. Letala bodo v ZDA ostala prizemljena, dokler ne bodo končali pregledov.

DUNAJ - Na smučišču Hochoetz na Tirolskem je z višine približno sedmih metrov padla gondola, vse štiri osebe v njej pa so bile huje poškodovane, je sporočila avstrijska policija. Na kraj nesreče so kmalu prispeli reševalci. Žičnico so zaradi nesreče ustavili. Šlo naj bi za člane iste danske družine. Poškodovana pa sta še dva nemška državljana, ki sta bila v sosednji gondoli, ki ni padla v globino.