Začetek pogajanj med Fidesom in vlado v sredo

Ljubljana, 9. januarja - Pogajanja med Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki danes opozorilno stavka, ter vladno stranjo se bodo začela v sredo ob 12. uri na ministrstvu za zdravje, so sporočili s sindikata. Začetek pogajanj je bil sprva predlagan za danes, razlogi za prestavitev pa so po navedbah Fidesa objektivne narave.