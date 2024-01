V okviru pobude DiscoverEU izbranih 36.000 mladih za potovanje po Evropi

Bruselj, 9. januarja - Več kot 36.000 mladih bo danes v okviru pobude DiscoverEU prejelo brezplačne vozovnice, s katerimi bodo spoznavali raznolikost Evrope ter njene kulturne dediščine in zgodovine. Med njimi je tudi 221 mladih iz Slovenije. Potovali bodo lahko predvsem z vlaki, in sicer od marca letos do maja prihodnje leto, je sporočila Evropska komisija.