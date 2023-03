Mladim na voljo novih 35.000 brezplačnih železniških vozovnic za potovanje po Evropi

Bruselj, 15. marca - Evropska komisija bo v okviru pobude DiscoverEU mladim v Evropi razdelila novih 35.000 brezplačnih železniških vozovnic, s katerimi bodo lahko odkrivali evropsko zgodovino in njene kulturne raznolikosti. Zainteresirani morajo na evropskem mladinskem portalu do 29. marca do 12. ure odgovoriti na pet vprašanj v kvizu in dodatno odločilno vprašanje.