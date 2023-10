EU objavila razpis za 36.000 brezplačnih železniških vozovnic za mlade

Bruselj, 4. oktobra - Evropska komisija je danes objavila jesenski razpis DiscoverEU, v okviru katerega bo mladim, rojenim leta 2005, podelila 36.000 brezplačnih vozovnic za vlak, so sporočili iz Bruslja. Prijave na evropskem mladinskem portalu zbirajo do prihodnje srede, prijavijo pa se lahko mladi iz vseh članic EU in držav, pridruženih programu Erasmus+.