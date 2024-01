Levica stavko Fidesa ocenjuje kot nesorazmerno glede na razmere

Ljubljana, 9. januarja - V Levici današnjo stavko in napoved o zaostritvi stavke ocenjujejo kot nesorazmerno glede na trenutne razmere, so zapisali v sporočilu za javnost. Dodajajo, da razumejo prizadevanja zdravnikov in zobozdravnikov glede ureditve pogojev dela zaposlenih v zdravstvu, a se hkrati zavzemajo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema.