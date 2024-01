Fides predlaga nekajurni zamik začetka pogajanj z vladno stranjo

Ljubljana, 9. januarja - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je vladno pogajalsko skupino obvestil, da zaradi poteka stavke in zadržanosti predstavnikov sindikata in pogajalske skupine na terenu pogajanj v predlaganem terminu, torej danes ob 14. uri, "objektivno ni mogoče izvesti". Predlagajo kasnejšo uro ter izvedbo tokratnih pogajanj "na daljavo".