Zastopniki pacientovih pravic ob stavki opozorili na neurejenost zdravstvenega sistema

Ljubljana, 9. januarja - Ob začetku stavke zdravnikov in zobozdravnikov so nekateri zastopniki pacientovih pravic opozorili, da se bolnikom škoda povzroča že zaradi sistemske neurejenosti zdravstva. Pravico do stavke razumejo, vendar kljub temu menijo, da čas zanjo ni primeren zaradi pomanjkanja osebnih zdravnikov in nerazumno dolgih čakalnih dob na vseh področjih.