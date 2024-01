Pravica do družinskega pomočnika je preoblikovana v pravico do oskrbovalca družinskega člana

Ljubljana, 9. januarja - Po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki se je postopno začel izvajati s 1. januarjem, se je pravica do družinskega pomočnika preoblikovala v pravico do oskrbovalca družinskega člana. Upravičenci do družinskega pomočnika, ki soglašajo s preoblikovanjem pravice, jo bodo imeli brez prekinitev, zagotavlja ministrstvo za solidarno prihodnost.