Postopno se začenja izvajati zakon o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 1. januarja - Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki sistemsko ureja to področje ter določa pravice in storitve, se bo z današnjim dnem začel postopno izvajati. Med pravicami bo prva na vrsti pravica do oskrbovalca družinskega člana. Oskrbovalec bo prejel delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače v državi.