Pregled - šport, 8. 1. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je po večernem treningu pred torkovim odhodom na evropsko prvenstvo med 10. in 28. januarjem v Nemčiji določil 18 potnikov. Zavoljo poškodbe bo doma ostal zunanji igralec Nik Henigman. Slovenska izbrana vrsta bo v Nemčiji nastopila močno zdesetkana. Manjkali bodo Blaž Janc, Stefan Žabić in Rok Ovniček, Domen Makuc pa si je že na začetku sezone strgal križno vez v kolenu in predčasno odpadel iz kombinacij za nastop v Nemčiji. Slovenija se bo prvem delu v Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško.

MÜNCHEN - Legenda nemškega nogometa Franz Beckenbauer je umrl v nedeljo v starosti 78 let, je danes nemški tiskovni agenciji dpa sporočila njegova družina. Beckenbauer je leta 1974 postal svetovni prvak kot igralec in nato leta 1990 kot trener. Nekdanji kapetan reprezentance Zahodne Nemčije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, trener nemške izbrane vrste med letoma 1984 in 1990 ter nekdanji direktor Bayerna Münchna v devetdesetih je bil zaradi slabega zdravja v zadnjih letih zunaj oči javnosti.

RIJAD - Za dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar je tretja etapa, dolga 733 km med Al Duvadimijem in Al Salamijo v Savdski Arabiji. V konkurenci motociklistov je bil danes najhitrejši Argentinec Kevin Benavides. Slovenec Toni Mulec je današnjo preizkušnjo sklenil na 14. mestu, Simon Marčič je bil 62.

LJUBLJANA - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je še naprej vodilna na lestvici WTA. Po dobrih posamičnih nastopih na pokalu United je še nekoliko povišala prednost pred prvo zasledovalko, Belorusinjo Arino Sabalenka. Edina Slovenka med najboljšimi 100 igralkami je Tamara Zidanšek na 99. mestu, Kaja Juvan je 109.

LJUBLJANA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki ga je na pokalu United presenetil Avstralec Alex de Minaur, v novi sezoni ostaja na vrhu svetovne lestvice ATP. Pred žrebom za prvi grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije, je drugi Španec Carlos Alcaraz, tretji pa Rus Danil Medvedjev. Med Slovenci ni preskokov, Blaž Rola je 447., Bor Artnak pa 529.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v domači dvorani osvojili pomemben skalp. Na krilih 34 točk Dončića ter 35 Kyrieja Irvinga so s 115:108 premagali najboljšo ekipo zahodne konference, Minnesoto Timberwolves. Volkovi kljub porazu ostajajo prvi na zahodu z izkupičkom 25-10, Mavericks so šesti z 22-15.

WASHINGTON - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL gostoval pri Washington Capitals in tudi tokrat ostal praznih rok. Prestolniki so na domačem ledu zmagali s 4:3 ter kraljem v boju za Stanleyjev pokal prizadejali še peti zaporedni poraz. Kopitar je s podajo za 1:1 v drugi tretjini dosegel točko.