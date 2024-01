Pregled - svet, 8. 1. (ponedeljek)

PARIZ - Odstopila je francoska vlada s premierko Elisabeth Borne na čelu, so sporočili iz predsedniške palače v Parizu. Njen odstop je v skladu z načrti predsednika Emmanuela Macrona o prestrukturiranju vlade in sledi večtedenskim napetostim v zvezi s spornim zakonom o priseljevanju. Borne je vlado v Parizu vodila manj kot dve leti. Ime njenega naslednika še ni znano, kot favorita pa se omenja trenutnega ministrstva za šolstvo Gabriela Attala.

GAZA - Izraelska vojska tudi danes nadaljuje operacije na območju Gaze. Po najnovejših podatkih zdravstvenih oblasti je bilo od začetka izraelske ofenzive v enklavi ubitih najmanj 23.084 ljudi, še 58.926 pa je bilo ranjenih. Samo v zadnjih 24 urah so v Gazi zabeležili 249 smrtnih žrtev. Združeni narodi so posebej zaskrbljeni zaradi razmer v osrednji bolnišnici v Gazi Al Aksa. Urad ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) je v poročilu po obisku opozoril, da je večina zdravstvenih delavcev in več sto pacientov moralo zaradi povečanih sovražnosti zapustiti bolnišnico. Medtem je dobava pomoči na sever Gaze motena že skoraj dva tedna.

BEJRUT - V izraelskem napadu z dronom je bil na jugu Libanona ubit višji vojaški poveljnik libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Visam al Tavil, je za tuje tiskovne agencije povedalo več neimenovanih libanonskih varnostnih virov. Ubit naj bi bil v napadu na njegov avtomobil. Hezbolah je potrdil njegovo smrt, ne pa tudi, kako je umrl.

DOHA/TEL AVIV - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na obisku v Katarju v nedeljo posvaril pred zaostritvijo razmer na celotnem Bližnjem vzhodu in širitvijo konflikta, kar da bi vodilo v še več negotovosti in trpljenja. Pozval je tudi k zaščiti civilistov v Gazi in izrazil nasprotovanje prisilnemu izseljevanju.

RAMALA - Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je med obiskom na zasedenem Zahodnem bregu, ki je pod palestinsko upravo, pozvala izraelsko vlado k boljši zaščiti Palestincev pred napadi tamkajšnjih judovskih naseljencev in h kaznovanju nasilja. Med njenim obiskom regije pa je Nemčija potrdila, da je pripravljena odpraviti blokado na dobavo več deset vojaških letal eurofighter Savdski Arabiji. Kot enega od razlogov za spremembo politike je Baerbock navedla konstruktiven odnos Savdske Arabije do Izraela po izbruhu vojne v Gazi.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je znova izvedla več obsežnih zračnih napadov na več območjih po vsej Ukrajini. Umrli so najmanj štirje ljudje, več deset pa je bilo ranjenih. Opozorila pred zračnimi napadi so se sicer sprožila po celi državi, tudi na območjih na zahodu Ukrajine, ki so od frontnih črt oddaljena več sto kilometrov. Potem ko so v zadnjem času tudi ukrajinske sile obstreljevale zlasti rusko obmejno regijo Belogorod, so ruske oblasti v petek prebivalcem območja ponudile možnost selitve. Doslej so evakuirali že okoli 300 ljudi.

TOKIO - Število smrtnih žrtev potresa, ki je osrednji del Japonske stresel na prvi dan novega leta, se je povzpelo na 168, število pogrešanih potrojilo na 323. Na prizadetem območju je še vedno onemogočen dostop do okoli 2000 ljudi, številni ostajajo brez elektrike ali so nameščeni v prenapolnjenih zasilnih namestitvah. Razmere dodatno otežuje sneženje.

WASHINGTON - Vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer, in republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson sta se v nedeljo dogovorila o okviru za proračunsko porabo v letošnjem letu, ki znaša 1700 milijard dolarjev, od tega za obrambne namene 886 milijard dolarjev. Dogovor o porazdelitvi sredstev je za večji del zveznih ministrstev potreben do 19. januarja, ko poteče začasno financiranje.

BERLIN - Vidnejša nemška leva političarka Sahra Wagenknecht je uradno ustanovila svojo novo stranko Združenje Sahre Wagenknecht (BSW), ki ji bo predsedovala skupaj z nekdanjo vodjo poslanske skupine stranke Levica Amiro Mohamed Ali. Po navedbah analitikov bo nova stranka predstavljala konkurenco predvsem skrajni desnici. Wagenknecht je po sporu in odhodu iz Levice v oktobru napovedala politični preporod. Čeprav stranka še ni sodelovala na zveznih parlamentarnih volitvah, ima v bundestagu že deset poslancev. Zdaj nameravajo v stranko sprejeti do okoli 500 članov, katerih politične nazore nameravajo preverjati tudi preko objav na družbenih omrežjih.

BERLIN - Nemški kmetje so začeli teden protestov zaradi vladnih načrtov za zmanjšanje subvencij v kmetijstvu. Kmetje so s traktorji zaprli več cest in ulic po državi in povzročili kaos v času jutranje konice. Minister Robert Habeck je opozoril, da skušajo skrajneži proteste izkoristiti za lastne interese. Nemške kmete je razburil vladni načrt za znižanje davčnih olajšav v kmetijstvu.

OSLO - Norveški desničarski skrajnež Anders Behring Breivik, ki je leta 2011 v terorističnem napadu ubil 77 ljudi, se je udeležil sodnega procesa v okviru tožbe, ki jo je vložil proti Norveški zaradi domnevno neprimernih razmer v zaporu. Petdnevno sojenje bo potekalo v zaporu Ringerike, kjer prestaja 21-letno zaporno kazen. Odkar je bil leta 2012 obsojen, je Breivik izoliran in nima stikov z zunanjim svetom, kar naj bi pri njem vzbudilo samomorilske težnje.

VARŠAVA - Večji del Srednje in Vzhodne Evrope je zajel hud mraz, ki je ohromil promet in povzročil izpade električne energije. Živo srebro je v nekaterih državah zdrsnilo tudi pod minus 20 stopinj Celzija, nizke temperature pa bodo vztrajale do konca tedna.

CAPE CANAVERAL - Nova raketa podjetja United Launch Alliance je zgodaj zjutraj po uspešni izstrelitvi s Cape Canaverala na Floridi proti Luni ponesla pristajalni modul Peregrine podjetja Astrobotic, a je misija trenutno pod vprašajem zaradi tehničnih težav. Plovilo je namreč zaradi okvare utrpelo večjo izgubo pogonskega goriva.

PORTLAND - Ameriške letalske oblasti so v nedeljo zvečer sporočile, da so našli panel z zasilnimi vrati, ki je v petek kmalu po vzletu odpadel s kabine letala družbe Alaska Airlies. To je zasilno pristalo. Vrata je na svojem vrtu v Portlandu našel nek učitelj, najdba pa bo ključna pri preiskavi vzroka za incident. "Žal se je pojavila anomalija, ki je preprečila, da bi modul dosegel stabilno usmeritev proti Soncu," je na omrežju X sporočila družba Astrobotic in dodala, da se ekipe ukvarjajo s to težavo in bodo sproti poročale o napredku.

LOS ANGELES - Na nedeljski 81. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus je film Oppenheimer osvojil zmago v kategoriji dramskih filmov, Barbie za kinematografski dosežek in zaslužek v kinodvoranah, film Nesrečna bitja v kategoriji muzikalov ali komedij, serija Nasledstvo pa je v kategoriji televizijskih dram. Oppenheimer je dobil še zlati globus za režijo ter glavno in stransko moško vlogo.