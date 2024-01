Letos mineva 100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji

Ljubljana, 10. januarja - V tem letu slovenska zdravstvena nega in z njo poklic medicinske sestre različnih izobrazbenih ravni in obeh spolov obeležuje 100. obletnico začetkov izobraževanja. V profesionalni skrbi za ljudi so se v tem stoletju dogajali veliki premiki, dosežen je bil pomemben razvoj stroke zdravstvene nege, so sporočili iz zbornice zdravstvene nege.