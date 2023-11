Na posvetu Inštituta 1. maj soočili mnenja o rešitvah za slovensko zdravstvo

Ljubljana, 28. novembra - Na strokovnem posvetu Slovensko zdravstvo med željami in realnostjo v organizaciji Inštituta 1. maj so trije vidni zdravniki soočili mnenja o stanju in rešitvah zdravstvenega sistema. Med drugim so predlagali ukrepe za reševanje dostopnosti osnovnega zdravstva, preprečevanje odhodov medicinskih sester iz zdravstva in pridobivanje novih zdravnikov.