V vrhniški nujni medicinski pomoči letno oskrbijo okoli 8000 oseb

Vrhnika, 1. decembra - Vrhniška nujna medicinska pomoč, ki od leta 2020 domuje v obnovljenem prizidku zdravstvenega doma, praznuje 10-letnico delovanja. To so danes obeležili z dogodkom, na katerem so prejeli novo vozilo. V enoti NMP oskrbijo letno okoli 8000 oseb ali 22 na dan. Želijo si, da bi se čim hitreje uredila mreža NMP v državi in financiranje.