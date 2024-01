Papež pozval k prepovedi nadomestnega materinstva po vsem svetu

Vatikan, 8. januarja - Papež Frančišek je danes pozval k prepovedi nadomestnega materinstva po vsem svetu, prakso, ko ženska nosi in rodi tujega otroka, pa označil za obžalovanja vredno. V novoletnem nagovoru diplomatom v Vatikanu je še dejal, da je nadomestno materinstvo kršitev dostojanstva ženske in otroka. Dotaknil se je tudi vojn v Gazi in Ukrajini ter migracij.