Kubanci podprli liberalizacijo družinskega zakonika

Havana, 26. septembra - Kubanci so konec tedna na referendumu prepričljivo podprli nov družinski zakonik, ki bo med drugim istospolnim parom omogočil poroke in posvojitve. Sveženj sicer vključuje tudi možnost nadomestnega materinstva in pravnega skrbništva za nebiološke starše ter ukrepe za zaščito pravic otrok, starejših in invalidov.