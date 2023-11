Vatikan, 10. novembra - Transspolni verniki so lahko krščeni v katoliški cerkvi, če to ne povzroči "škandala" ali zmede med verniki, prav tako pa so lahko botri pri krstu ali priče na poroki, je pred dnevi sporočil Vatikan, s čimer je pojasnil stališče Cerkve do tega občutljivega vprašanja.