Šefic v Trzinu tudi o protipoplavnih ukrepih

Trzin, 8. januarja - Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je danes obiskal občino Trzin, kjer se je srečal z županom Petrom Ložarjem z ekipo. Govorili so o protipoplavni zaščiti in drugih načrtovanih ukrepih, vladna stran pa je občinski predstavila tudi različne oblike pomoči države fizičnim osebam ter postopke in način določitve končne pomoči.