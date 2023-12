Poslanci potrdili zakon o obnovi in razvoju

Ljubljana, 13. decembra - Poslanci so z 48 glasovi za in sedmimi proti danes potrdili zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi. Zakon, ki posega na številna področja, naj bi omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.