Blinken posvaril pred širitvijo konflikta na Bližnjem vzhodu

Doha/Tel Aviv, 8. januarja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na obisku v Katarju v nedeljo posvaril pred zaostritvijo razmer na celotnem Bližnjem vzhodu in širitvijo konflikta, kar da bi vodilo v še več negotovosti in trpljenja. Pozval je tudi k zaščiti civilistov v Gazi in izrazil nasprotovanje prisilnemu izseljevanju, poročajo tuje tiskovne agencije.