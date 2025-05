Vrh Arabske lige v znamenju obsodb ravnanja Izraela v Gazi

Bagdad, 17. maja - Potrebujemo takojšnjo in trajno prekinitev ognja v Gazi, je na današnjem vrhu Arabske lige v Bagdadu poudaril prvi mož ZN Antonio Guterres in izrazil zaskrbljenost nad širitvijo izraelske ofenzive v enklavi. Da je potrebno pritisniti na Izrael in ustaviti pokol, je menil španski premier Pedro Sanchez, medtem ko je Egipt k ukrepanju pozval ZDA.