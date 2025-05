Golob z voditelji več evropskih držav za odpravo blokade dostav pomoči v Gazo

Tirana, 16. maja - Predsednik vlade Robert Golob se je danes pridružil pozivu voditeljev Španije, Norveške, Islandije, Irske, Luksemburga in Malte, naj Izrael odpravi blokado dostave humanitarne pomoči v Gazo. Zavzeli so se tudi za nadaljevanje pogajanj, izpustitev talcev ter vzpostavitev pravičnega in trajnega miru.