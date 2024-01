Zdravniki s stavkami že večkrat zahtevali višje plače in boljše delovne pogoje

Ljubljana, 7. januarja - Za torek napovedana enodnevna opozorilna stavka zdravnikov in zobozdravnikov ni prva, s katero poskušajo doseči boljše delovne pogoje ali višje plače. Nazadnje so zdravniki stavkali marca 2017, ko so se v sindikatu Fides nato s takratno ministrico Milojko Kolar Celarc dogovorili o podpisu aneksov o standardih in normativih dela zdravnikov.