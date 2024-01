Blinken o razmerah na Bližnjem vzhodu tudi z Micotakisom

Atene, 6. januarja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je na poti v več držav Bližnjega vzhoda danes ustavil na Kreti, kjer se je sešel z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom. Poleg vojne v Gazi in razmer na Bližnjem vzhodu so bila na dnevnem redu tudi obrambna vprašanja in vojaško sodelovanje med partnericama Nata, poroča nemška tiskovna agencija dpa.