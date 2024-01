V Hollywoodu bodo podelili zlate globuse

Los Angeles, 7. januarja - Na Beverly Hillsu bo zvečer po lokalnem času 81. podelitev zlatih globusov. Največ nominacij imata filma Barbie ameriške režiserke Grete Gerwig in Oppenheimer Christopherja Nolana - Barbie jih ima devet in Oppenheimer osem. S po sedmimi nominacijami sledita Morilci cvetne lune Martina Scorseseja in Nesrečna bitja režiserja Yorgosa Lanthimosa.