Meryl Streep podrla lasten rekord pri številu nominacij za zlate globuse

Los Angeles, 13. decembra - Meryl Streep je ob ponedeljkovi razglasitvi nominacij za zlati globus podrla lasten rekord kot največkrat nominirana igralka v zgodovini teh nagrad. Prejela je nominacijo za stransko vlogo v komični seriji Only Murders in the Building, kar je 33. nominacija za zlati globus v njeni karieri, poroča španska tiskovna agencija EFE.