Barbenheimer na vrhu nominacij za filmske zlate globuse

Los Angeles, 11. decembra - Filma Barbie in Oppenheimer, ki sta to poletje obvladovala kinematografski svet in se je zanju pojavila skovanka Barbenheimer, sta na vrhu seznama nominacij za filmske zlate globuse, ki jih podeljujejo v skupno 27 filmskih in televizijskih kategorijah. Barbie ima devet, Oppenheimer pa osem nominacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.