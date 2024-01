Sodniki so že večkrat zahtevali višje plače

Ljubljana, 8. januarja - Sodniki, kritični ker vlada ni uresničila odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah, stopnjujejo svoje protestne aktivnosti. Med 10. in 24. januarjem bodo tako delo prilagodili in večinoma opravljali le nujne zadeve. To sicer ni prvič, da so sodniki svoje zahteve po višjih plačah izrazili tudi s protestom in stavkovnimi aktivnostmi.