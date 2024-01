Severna Koreja izstrelitve topniških izstrelkov označila kot odgovor na grožnje Južne Koreje

Pjongjang, 5. januarja - Pomorske artilerijske vaje so bile naravni odgovor na grožnje Južne Koreje in njihove vojaške vaje, so danes sporočile oblasti v Pjongjangu in hkrati zavrnile obtožbe, da so z izstrelitvijo več kot 200 topniških izstrelkov ogrozile mir na Korejskem polotoku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.