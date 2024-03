ZDA in Južna Koreja začeli skupne vojaške vaje

Seul, 4. marca - Oborožene sile ZDA in Južne Koreje so začele obsežne skupne vojaške vaje imenovane Freedom Shield, je danes sporočilo južnokorejsko obrambno ministrstvo. Enajstdnevne vaje vključujejo računalniške simulacije in vaje na terenu, po navedbah Seula pa bo v ospredju vaj obramba pred jedrskimi grožnjami Severne Koreje.