Severna Koreja znova izstrelila več vodenih raket

Seul, 30. januarja - Severna Koreja je danes s svoje zahodne obale znova izstrelila več vodenih raket, je sporočila južnokorejska vojska in navedla, da je bil to tretji raketni preizkus Pjongjanga v zadnjih sedmih dneh. Kot so še sporočili iz Seula, južnokorejske in ameriške obveščevalne službe opravljajo podrobno analizo izstrelitve, poročajo tuje tiskovne agencije.