Delničarji Salusa zavrnili nakup Farmadenta

Ljubljana, 5. januarja - Delničarji Salusa na današnji skupščini niso dali soglasja k nakupu družbe Farmadent, ki se tako kot Salus ukvarja z veleprodajo zdravil in medicinskih pripomočkov. Na skupščini je bilo navzočih le nekaj več kot četrtina lastnikov družbe in kot je razvidno iz notarskega zapisnika, so več kot osem milijonov evrov vrednemu poslu nasprotovali vsi.