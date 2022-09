O morebitni prodaji Farmadenta po pogajanjih še ta mesec

Maribor, 13. septembra - Mariborska občina skupaj z občinami Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Duplek in Miklavž še ni zaključila prodajnega postopka za družbo Farmadent, ki se ukvarja z veleprodajo zdravil in medicinskih pripomočkov. Kot so za STA pojasnili na mestni občini, bodo pogajanja z interesenti opravili ta mesec, šele nato pa se bodo odločali o ustreznosti ponudb.