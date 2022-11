Salus podaljšal veljavnost ponudbe za Farmadent na čas po volitvah

Maribor, 18. novembra - Skupina Salus, ki je zadnja štiri leta že lastnik Sanolaborja, je podaljšala veljavnost zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent, ki je v lasti mariborske in še nekaj okoliških občin. Kot so sporočili preko spletne strani Ljubljanske borze, so ponudbo podaljšali do 15. decembra, saj da pogajanja še vedno potekajo.